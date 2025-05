Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vermisste Seniorin im Waldgebiet unverletzt aufgefunden

Holzminden/ Polle (ots)

Am Donnerstag (01.05.2025) meldete ein Seniorenpflegeheim in Polle, gegen 19:00 Uhr, eine 89-jährige Bewohnerin vermisst. Nach jetzigen Erkenntnissen verließ diese gegen 18:00 Uhr eigenständig das Heim und kehrte nicht zeitgerecht zurück. Durch die Einsatzkräfte der Polizei Holzminden wurde unmittelbar eine Nahbereichsfahndung eingeleitet. Hierzu wurde auch der Polizeihubschrauber zur Absuche eingesetzt. Nachdem die Suche zunächst erfolglos verblieben war, wurden die Suchmaßnahmen mit der Feuerwehr und Kreisfeuerwehrdrohnenstaffel sowie der Rettungshundestaffel des Bundesverbands Rettungshunde e.V. und der Johanniter intensiviert. Durch die eingesetzten Kräfte konnte die Vermisste unverletzt am Freitag (02.05.2025), gegen 02:00 Uhr, in einem bewaldeten Gebiet nördlich der Wohneinrichtung aufgefunden und nach medizinischer Untersuchung ins Pflegeheim zurückgebracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell