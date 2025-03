Polizei Mettmann

POL-ME: 67-jähriger Radfahrer verunfallt - die Polizei ermittelt - 2503119

Monheim am Rhein (ots)

Am Freitagmittag, 28. März 2025, verunfallte aus bisher ungeklärter Ursache ein 67-jähriger Radfahrer in Monheim am Rhein und wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12:30 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er einen Radfahrer schwer verletzt auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg im Einmündungsbereich Berghausener Straße / Geschwister-Scholl-Straße aufgefunden hatte.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 67-Jährigen erstmedizinisch und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach aktuellen Ermittlungen der Polizei ist derzeit unklar, wie es zu dem Sturzgeschehen des 67-Jährigen kam und ob es sich um einen Alleinunfall handelt. Ein vorangegangener internistischer Notfall kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Sturz des 67-jährigen Radfahrers beobachtet und kann Angaben zum Unfallgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

