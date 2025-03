Polizei Mettmann

POL-ME: Trickdiebin stiehlt Goldschmuck - 2503118

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

Am Samstagnachmittag, 29. März 2025, wurde einer 80-Jährigen in einem Park in Hilden durch eine unbekannte Frau unter einem Vorwand Goldschmuck entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:10 Uhr hielt sich eine 80-Jährige mit ihrem Hund in einem kleinen Park nahe der Berliner Straße / Hochdahler Straße auf, als eine Frau sie ansprach. In gebrochenem Deutsch berichtete diese ihr, dass sie ihr etwas schenken wolle, da ihre Mutter heute Geburtstag habe. Obwohl die Seniorin dies ablehnen wollte, konnte sie nicht verhindern, dass die unbekannte Frau ihr diversen Schmuck anlegte und sich anschließend in einer älteren blauen Limousine in unbekannte Richtung entfernte.

Erst später stellte die 80-Jährige fest, dass die unbekannte Täterin ihr ihre Halskette sowie ihr goldenes Armband im Gesamtwert eines geringen dreistelligen Betrages entwendet hatte.

Folgerichtig erstattete die Hildenerin Anzeige bei der Polizei. Die Täterin kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 60 Jahre alt - circa 1,65 Meter groß - trug ein Kopftuch und ein langes Gewand - sprach gebrochenes Deutsch

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat in dem Park beobachtet und kann Angaben zu der Trickdiebin oder der älteren blauen Limousine tätigen, mit der die Frau floh? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell