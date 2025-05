POL-HM: 43-Jähriger leistet massiven Widerstand gegen die Einsatzkräfte der Polizei

Eschershausen/ Hildesheim (ots) - Am Donnerstag (01.05.2025) ereignete sich, gegen 18:15 Uhr, auf der Landstraße 484 zwischen Grünenplan und Holzen in Eschershausen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Hildesheim wurde dabei tödlich verletzt. Nach jetzigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die Landstraße 484 von Grünenplan in Richtung Holzen. In einer Linkskurve ...

