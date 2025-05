Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Eschershausen/ Hildesheim (ots)

Am Donnerstag (01.05.2025) ereignete sich, gegen 18:15 Uhr, auf der Landstraße 484 zwischen Grünenplan und Holzen in Eschershausen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Holzminden wurde dabei tödlich verletzt. Nach jetzigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die Landstraße 484 von Grünenplan in Richtung Holzen. In einer Linkskurve verlor der Mann alleinbeteiligt die Kontrolle über das Fahrzeug der Marke Suzuki und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Motorradfahrer mit einem Streugutbehälter und erlitt, mit dem Leben nicht vereinbare Verletzungen. Der 24-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Unfallstelle musste durch die Einsatzkräfte der Polizei Holzminden für die Rettungsmaßnahmen und für die anschließende Verkehrsunfallaufnahme bis in die Nachtstunden voll gesperrt werden. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallhergang tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531 9580 in Verbindung zu setzen.

