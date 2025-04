Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizeichor Hameln on Tour: Die Konzertsaison 2025 - Chorklänge im Kirchenschiff

Hameln (ots)

Seit nunmehr 39 Jahren ist der Polizeichor Hameln eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt Hameln. Aber auch über die Grenzen hinaus hat sich der Chor mit seinen fast 90 Sängerinnen und Sängern einen Namen gemacht.

Gab es bereits viele Konzertreisen zu befreundeten Polizeichören in Deutschland, hat sich der Polizeichor nun etwas Neues vorgenommen. Unter dem Motto "Polizeichor Hameln on Tour" werden innerhalb weniger Wochen drei Konzerte in der Region stattfinden. Den Anfang macht ein Konzert in der Philipp-Spitta-Kirche in Grohnde. Am 1.6.25 um 16.00 Uhr singt der Chor bei freiem Eintritt - es wird um eine Spende für die Gemeinde gebeten. Der Kontakt ist im letzten Jahr zustande gekommen, nachdem der Polizeichor Hameln hier einen Traugottesdienst begleiten durfte. Weiter geht es bereits am 15.6.25 um 17.00 Uhr in der Christuskirche Bad Eilsen. Gemeinsam mit dem Gemischten Chor Bad Eilsen findet auch dieses Konzert bei freiem Eintritt statt. Und auch hier werden wieder Spenden für die Gemeinde erbeten. Bereits vor fünf Jahren sollte dieses Konzert stattfinden. Leider kam es aus bekannten Gründen anders. Und so freut sich der Polizeichor Hameln und der Gemischte Chor Bad Eilsen, dass nun endlich ein neuer Termin gefunden wurde.

Den Abschluss der Konzert-Tour bildet ein Konzert in der Hamelner Münsterkirche St. Bonifatius. Für das Konzert am 5.7.25 um 16.00 Uhr beginnt bald der Kartenvorverkauf im Ticketshop der Dewezet und beim Chor. Ein Teilerlös ist für die Jugendarbeit der Stadtkirchengemeinde Hameln vorgesehen.

Die Vorbereitungen für die Konzert-Tour laufen auf Hochtouren und so können sich die Zuhörer auf ein buntes Programm aus modernen, populären und kirchlichen Liedern freuen. Der Chorleiter Andranik Simonyan zeichnet wie immer für die meisten Arrangements verantwortlich. Jedes Konzert wird etwas anders sein und so lohnt es sich, gemeinsam mit dem Polizeichor Hameln "on Tour" zu gehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell