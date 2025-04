Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Verkehrsschild durch landwirtschaftliches Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Laar (ots)

Am 26.04.2025 gegen ca. 12:25 Uhr befährt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeug samt Anhänger (Grubber mit Güllefass) die Vechtetalstraße in Fahrtrichtung Laar. Dabei bog dieser nach links auf die Wielener Straße ab und touchierte ein am Fahrbahnrand befindliches Stoppschild. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt unvermittelt fort. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

