Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Serie von Pkw-Aufbrüchen

Legden (ots)

Tatort: Legden, Neustadt/Fliegenmarkt/Mittelstraße/Roggenkamp/Im Feld;

Tatzeit: 05.11.2024, 22.00 Uhr, bis 06.11.2024, 05.00 Uhr;

In bislang sieben Pkw brachen unbekannte Täter in Legden ein. In der Nacht zum Mittwoch schlugen die Einbrecher auf den Straßen Neustadt, Fliegenmarkt, Mittelstraße, Roggenkamp und Im Feld jeweils eine Scheibe von am Fahrbahnrand abgestellten Pkw ein. In sechs Fällen entwendeten sie im Fahrzeug liegende Portemonnaies, in einem Fall einen leeren Rucksack. Die Höhe des Gesamtschadens wurde mit mehreren tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Vor dem Hintergrund dieser Einbruchserie erneuert die Polizei ihren Hinweis: Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Taschen sichtbar im Auto liegen. Das Auto ist kein Tresor - Gelegenheit macht Diebe!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell