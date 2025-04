Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Erneuter Brand in Hellental - Tatverdächtiger ermittelt

Holzminden (ots)

Bereits seit Jahresbeginn 2025 kommt es im Bereich Hellental vermehrt zu Bränden, die polizeilichen Ermittlungen zufolge aus Brandstiftungen resultieren. Hierbei kam es zu teils hohen Sachschäden, die insgesamt auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt werden. Zuletzt brannte es am Sonntag (27.04.2025) gegen 02:40 Uhr in der Sollingstraße am dortigen Sportplatz.

Ein Holzunterstand stand bei Eintreffen der Feuerwehr in Flammen, welcher als Heulager diente. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Schaden wird auf ca. 2000,00EUR geschätzt. Ermittler aus Holzminden gehen davon aus, dass auch diese Tat in Zusammenhang mit den weiteren Bränden steht.

Durch die Polizei wurden in der Nacht umgehend Fahndungsmaßnahmen nach einem möglichen Verursacher eingeleitet. Dazu wurde auch im angrenzenden Waldgebiet mittels einer Drohne der Feuerwehr sowie dem Polizeihubschrauber "Phönix93" nach einer verdächtigen Person gesucht. Die Fahndung verlief jedoch negativ.

Weitere umfangreiche Ermittlungen der Polizei Holzminden, die bereits seit Wochen durch eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe geführt werden, führten zu einem 28-jährigen Tatverdächtigen.

Bei dem jungen Mann erfolgte daraufhin am Montag (28.04.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim beim Amtsgericht Hildesheim eine Wohnungsdurchsuchung. Zudem wurde er vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle nach Holzminden gebracht.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am späten Nachmittag mangels Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der Tatverdacht besteht fort.

Die Ermittlungen zu den Taten dauern weiter an.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter 05531/ 958-0 zu melden.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

