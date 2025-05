Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Salzhemmendorf und Thüste

Salzhemmendorf (ots)

Am Donnerstag (01.05.2025) ereignete sich, gegen 11:45 Uhr, auf der Landstraße 462 zwischen Salzhemmendorf und Thüste ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach jetzigen Erkenntnissen befuhr ein 39 Jahre alter Mann aus Elze mit einem VW Multivan samt Anhänger die Brückenstraße und beabsichtigte nach links auf die Landstraße 462 Richtung Salzhemmendorf abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrzeugführer einen von links kommenden 57-jährigen Motorradfahrer aus Aerzen. Dieser befuhr die Landstraße in Richtung Thüste gemeinsam mit einem Freund, der den Aerzener ebenfalls auf einem Motorrad in Kolonne folgte. Nach jetzigen Erkenntnissen konnte der 57 Jahre alte Motorradfahrer das Fahrzeug nicht mehr stoppen und kollidierte mit dem Heck und Anhänger des VW Multivan, der sich noch im Abbiegevorgang befand. Der Motorradfahrer wurde vom Fahrzeug geschleudert und stürzte zu Boden. Der Aerzener erlitt mit dem Leben nicht vereinbare Verletzungen und verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallörtlichkeit. Die Landstraße 462 wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei Bad Münder für die Rettungsmaßnahmen und für die anschließende Verkehrsunfallaufnahme bis in die späten Nachmittagsstunden voll gesperrt. Die Polizei Bad Münder hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang tätigen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05042 50640 mit der Polizei Bad Münder in Verbindung zu setzen.

