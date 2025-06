Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Fahrradfahrer verletzt

Mutterstadt (ots)

Am Dienstagabend (03.06.2025) gegen 18:25 Uhr wurde ein 67-jähriger Radfahrer durch eine 78-jährige Autofahrerin im Kreisverkehr in der Speyerer Straße am Hinterrad touchiert und kam zu Fall. Hierdurch verletzte sich der 67-jährige leicht. Eine medizinische Versorgung war nicht nötig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 EUR.

