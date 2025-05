Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 25.05.2025

Diepholz (ots)

Weyhe - Diebstahl von Arbeitsgeräten und Elektroschrott

Am Samstag, gegen 22:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter zwei Baggerschaufeln sowie eine Rüttelplatte von einem Pkw-Anhänger entwendet. Der Anhänger war zum Zeitpunkt der Tat in der Straße "Hinter dem Felde" in Weyhe-Melchiorshausen am Fahrbahnrand abgestellt . Die Täter flüchteten vermutlichen mit einem dunklen Pkw mit Anhänger in Richtung Bundesstraße. Zuvor ist es, gegen 22:15 Uhr, zu einem Einbruch auf dem Wertstoffhof Weyhe gekommen. Hier gelangte die unbekannte Täterschaft unbefugt auf das Gelände und entwendeten Elektroschrott. Zeugen werden in beiden Fällen gebeten sich bei der Polizei Weyhe, 0421/80660, zu melden.

Stuhr - Einbruch in Praxisräume

Bereits in der Donnerstagnacht kam es gegen 01:10 Uhr zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Physiotherapiepraxis in Stuhr-Moordeich. Hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in die Praxis und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "An der Bahn" gesehen haben, werden gebeten, die Polizei Weyhe, 0421/80660, zu informieren.

Stuhr - Einbruch in Kellerräume

Am Samstag, zwischen 00:00 Uhr und 21:00 Uhr, ist es zu mehreren Aufbrüchen von Kellerräumen in einem Mehrparteienhaus in der Hüdepohlstraße gekommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe, 0421/80660, zu melden.

