POL-PDLU: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Speyer (ots) - Am Sonntag, 01.06.2025, wurde am Nachmittag an einem PKW im Alten Postweg eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend eine unter dem Beifahrersitz liegende Handtasche entwendet. Neben diversen persönlichen Dokumenten, einer Brille und Schlüsseln wurde auch Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Somit dürfte der entstandene Gesamtschaden im hohen dreistelligen bzw. niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Am frühen Abend wurden in der Großen ...

