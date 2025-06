Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Zoll geht gegen Kriminalität im Glasfaserausbau vor

Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse erfolgreich vollstreckt

Kirchhundem/Netphen/Siegen (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund hat am 27. Mai 2025 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Siegen in vier Objekten in Kirchhundem, Netphen und Siegen Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Es wurden zahlreiche Beweismittel wie Buchhaltungsunterlagen, Firmen-IT und digitale Datenträger sichergestellt. Den Geschäftsführern einer Baufirma, die bundesweit im Breitbandausbau tätig ist, wird unter anderem das Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen in großem Ausmaß vorgeworfen. Nach den Feststellungen der Ermittler wurden Scheinrechnungen von angeblichen Subunternehmern in mindestens sechsstelliger Höhe eingekauft.

Die Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit weiteren Verfahren des Hauptzollamtes Osnabrück. Dort wurden in Nordhorn und Spelle zeitgleich vier weitere Objekte durchsucht. Dabei kam es neben der Beschlagnahme von Beweismaterial und inkriminiertem Vermögen auch zur vorläufigen Festnahme von drei illegal aufhältigen Bauarbeitern.

Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell