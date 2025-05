Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Zoll kontrolliert Taxi- und Mietwagengewerbe in Hagen und Siegen

Der Zoll im Einsatz gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Hagen/Siegen (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) in Hagen und Siegen führte in dieser Woche Prüfungen im Taxi- und Mietwagengewerbe durch.

Insgesamt wurden 22 Personen (FKS Hagen: 15; FKS Siegen: 7) zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt.

Bei den Befragungen und Prüfungen ergaben sich bislang in 6 Fällen der Verdacht auf Verstoß gegen die Zahlung des Mindestlohns (FKS Hagen: 4; FKS Siegen: 2), in 2 Fällen der Verdacht auf Beitragsvorenthaltung, also keine Anmeldung oder Beitragszahlung an die Sozialversicherungen (FKS Hagen: 1; FKS Siegen: 1) und in 3 Fällen Anhaltspunkte für Leistungsmissbrauch, in dem der/die Arbeitnehmer*in der leistungsgewährenden Stelle seine/ihre Arbeitsaufnahme verschwiegen hat (FKS Hagen: 3; FKS Siegen: 0).

Ein besonderer Fall ergab sich in Hagen: Es wurden unter anderem fünf Fahrzeuge eines Taxibetriebs angetroffen, die ohne entsprechende Konzessionen (Genehmigungen zur Personenbeförderung) der Stadt Hagen betrieben wurden. Das hinzugezogene Team des Hagener Stadtordnungsdienstes untersagte die Weiterfahrt bzw. den Weiterbetrieb der fünf Fahrzeuge. Die Ordnungsnummern auf den Taxifahrzeugen wurden umgehend entfernt.

