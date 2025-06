POL-PDLU: Schulwegkontrollen

Schifferstadt (ots) - Im Zeitraum von Montag (02.06.25) 21 Uhr bis Dienstag (03.06.25) 06 Uhr stiegen bislang unbekannte Täter durch ein gekipptes Fenster in ein Firmengebäude in der Straße Im Lettenhorst (gegenüber dem Restaurant Im Lettenhorst) ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der ...

