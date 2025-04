Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, L194, Lkr. Konstanz) 16-jähriger Motorradfahrer bei Sturz verletzt (11.04.2025)

Hohenfels, L194 (ots)

Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 194 zwischen Hohenfels und Kalkofen am Freitagabend verletzt worden. Der 16-Jährige war mit einer Yamaha von Hohenfels kommend in Richtung Kalkofen unterwegs. Dabei kam er mit seiner Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle, woraufhin das Bike seitlich kippte. Der 16-Jährige stürzte und prallte gegen ein Verkehrsschild, das Zweirad rutschte unter der Schutzplanke hindurch und blieb im Grünstreifen liegen. Ein Rettungswagen brachte den glücklicherweise nur leicht verletzten Jugendlichen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Motorrad, an dem ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand.

