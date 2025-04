Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Leopold-Spiegel-Weg -Fußgängerin stößt mit Radfahrer zusammen (12.04.2025)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend ist es auf dem Leopold-Spiegel-Weg zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin gekommen. Ein 38-jähriger Radler fuhr auf dem Leopold-Spiegel-Weg in Richtung Fahrradstraße. Als er an einer in dieselbe Richtung laufenden 61-Jährigen vorbeifuhr, machte die Frau einen Schritt nach rechts und stieß mit dem 38-Jährigen zusammen. Dabei erlitt sie Verletzungen und kam anschließend zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Radfahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell