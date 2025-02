Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L191, A81, Lkr. Konstanz) Lastwagen verliert Schmutz und beschädigt hinterherfahrendes Auto - Polizei sucht Zeugen (04.02.2025)

Singen, L191, A81 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagmittag im Bereich der Auffahrt der Landesstraße 191 auf die Autobahn 81 ereignet hat. Ein unbekannter Lastwagen fuhr gegen 13.40 Uhr vor einem Seat Ibiza auf der L191 in Richtung Autobahn. In der Auffahrt zur A81 verlor der Laster Schmutz, welcher in der Folge auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des dahinterfahrenden Seat fiel und beschädigte diesen.

Bei dem Lastwagen soll es sich um ein weißes Baustellenfahrzeug gehandelt haben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell