POL-DN: Kradfahrer auf der L11 schwerverletzt

Düren (ots) - Am Sonntagabend (27.04.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Mann in einem Kiosk in der Zehnthofstraße das Bezahlsystem und entwendete anschließend Bargeld. Der Unbekannte betrat gegen 22:11 Uhr das Ladenlokal. Er beschädigte das Bezahlsystem der Kaffeemaschine und entnahm das Bargeld. Mit seiner Tatbeute verließ er den Kiosk in unbekannte Richtung. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - ...

mehr