Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl aus Selbstbedienungskiosk

Düren (ots)

Am Sonntagabend (27.04.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Mann in einem Kiosk in der Zehnthofstraße das Bezahlsystem und entwendete anschließend Bargeld.

Der Unbekannte betrat gegen 22:11 Uhr das Ladenlokal. Er beschädigte das Bezahlsystem der Kaffeemaschine und entnahm das Bargeld. Mit seiner Tatbeute verließ er den Kiosk in unbekannte Richtung. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- Circa 30-50 Jahre alt - schlanke Statur - kurzes Haar - helle Haut - schwarze Sonnenbrille

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können und bittet diese, sich unter der 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell