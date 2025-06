Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter entwendet - Täter kurze Zeit später festgenommen

Speyer (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des gestrigen 04.06.2025 wurde ein unmittelbar vor der Polizeiinspektion abgestellter und digital mittels App verschlossener E-Scooter entwendet. Der Geschädigte befand sich während des Diebstahls lediglich für die Dauer von ca. 10 Minuten auf der Polizeidienststelle. In den Abendstunden konnte eine Person, welche augenscheinlich dem Alkohol zugesprochen hatte, auf einem E-Scooter fahrend von der Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Abgesehen davon, dass der Beschuldigte in alkoholisiertem Zustand ein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, konnte der E-Scooter als eben jener festgestellt werden, welcher wenige Stunden zuvor vor der Polizeidienststelle entwendet wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell