POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pedelecs

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es auf der Emy-Roeder-Straße in Mainz-Hechtsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Pedelec-Fahrerin. Die 45-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr den linksseitigen Radweg der Emy-Roeder-Straße ordnungsgemäß in Richtung Hechtsheimer Straße. Die 62-jährige Autofahrerin befuhr die Elly-Beinhorn-Straße in Richtung Emy-Roeder-Straße und wollte an der Einmündung in diese nach rechts einbiegen. An der Einmündung missachtete die 62-jährige Mainzerin das Vorfahrtszeichen "Vorfahrt gewähren" und kollidierte mit dem kreuzenden Pedelec. Die 45-jährige Mainzerin stürzte und verletzte sich leicht. Weder am Auto noch am Pedelec entstand ein Sachschaden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

