Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in zwei Geschäfte in Mainzer Innenstadt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Wochenende kam es in der Mainzer Altstadt zu zwei Einbrüchen in Geschäfte. So verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Zugang zu einem Laden in der Stadthausstraße.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten der oder die Täter von der rückwärtigen Dachterrasse aus ein Fenster auf, durchsuchten Büro- und Kassenbereiche und stahlen Bargeld.

Ebenfalls zwischen Freitag und Montag wurde in ein Geschäft in der Liebfrauenstraße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten im Eingangsbereich ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell