POL-PPMZ: Dichter Nebel über Mainz und im Umland - Wie schalte ich Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte richtig ein?

Mainz-Altstadt (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr stellte eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1 in der Rheinstraße einen Schlangenlinien fahrenden Autofahrer fest. Bei einer Kontrolle in der Holzstraße konnte bei dem 39-jährigen Wiesbadener Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 1,13 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Des ...

