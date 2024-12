Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall beim Abbiegen - Radfahrer angefahren und geflüchtet

Bremerhaven (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde, kam es am gestrigen Mittwochmittag, 4. Dezember, in Bremerhaven-Lehe.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 49-jähriger Radfahrer gegen 13.08 Uhr die Lange Straße in nördliche Richtung. Kurz vor der Einmündung zur Eisenbahnstraße überholte ihn eine 29-jährige Autofahrerin, bog nach rechts in die Eisenbahnstraße ab und stieß dabei mit dem 49-Jährigen zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Die 29-Jährige setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Autofahrerin konnte anschließend an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie gab an, den Unfall nicht mitbekommen zu haben. Auch das Auto der Bremerhavenerin wurde in Augenschein genommen und wies entsprechende Unfallspuren auf.

Sie erwarten nun Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell