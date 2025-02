POL-PPMZ: Ohne Versicherungsschutz

Mainz-Altstadt (ots) - Der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes am Brand in Mainz meldete der Polizei zwei aggressive Ladendiebe. Nach Zeugenschilderung betraten die 34- und 22-jährigen vermummten Männer am 22.02.2025 gegen 16:20 Uhr das Ladengeschäft und steckten anschließend mehrere Kleidungsstücke in eine Tüte. Nach Ansprache durch eine Mitarbeiterin wurde diese durch die beiden Männer in aggressiver Weise beleidigt und bedroht. Durch weitere Mitarbeiter ...

