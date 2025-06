Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Speyer (ots)

Ein 46-jähriger Fahrradfahrer befuhr am heutigen Morgen die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Im späteren Straßenverlauf wechselte der Fahrradfahrer auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem 28-jährige Fahrzeugführer. Dieser befuhr die Fahrbahn in gleicher Fahrtrichtung. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Der hinzugezogene Rettungsdienst verbrachte den 46-Jährigen zum nächstgelegenem Krankenhaus für die anschließende medizinische Versorgung. Wer letztendlich für den Zusammenstoß ursächlich ist, ist bisher unklar. Die Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Speyer geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell