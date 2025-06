Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Aktionstag der Polizei: "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" für mehr Achtsamkeit gegenüber Kindern im Straßenverkehr

Fröndenberg (ots)

Unter dem Motto "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" veranstaltete auch die Kreispolizeibehörde Unna am Dienstag (03.06.2025) die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion zur Sensibilisierung für mehr Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme im Straßenverkehr - insbesondere mit Blick auf die schwächsten Verkehrsteilnehmer: unsere Kinder.

Gerade auf dem Schulweg lauern zahlreiche Gefahren. Ablenkung durch Smartphones, überhöhte Geschwindigkeit und unachtsames Abbiegen können schwerwiegende Folgen haben. Die Polizei appelliert daher mit klaren Botschaften an alle Verkehrsteilnehmenden:

Ablenkung vermeiden - Leben schützen! Handy am Steuer oder beim Überqueren der Straße? Ein Moment der Unaufmerksamkeit kann tragisch enden.

* Handy? Bleibt aus! Kopf hoch im Straßenverkehr * Tippen? Tötet! * Hab Kinder im Blick - nicht Dein Handy! * Kein Leben riskieren - Konzentrieren!

Sicher abbiegen - Kinder schützen! Viele Unfälle passieren beim Abbiegen - oft, weil der Schulterblick fehlt oder der tote Winkel unterschätzt wird.

* Ein Blick rettet Leben! Mit Kinderaugen sehen! * Toter Winkel? Schau Dich um! * Alles im Blick: mit Schulterblick!

Tempo runter - Schulweg sichern! Rücksicht beginnt mit dem Fuß vom Gas. In Schul- und Kindergartennähe ist besondere Achtsamkeit gefragt.

* Bleib' cool - fahr' runter! * Schulweg? Gas weg!

Schulwegsicherheit beginnt im Kopf - und zu Fuß. Die Polizei ruft Eltern auf, ihre Kinder zu ermutigen, selbstständig zur Schule zu gehen - das stärkt die Selbstständigkeit und reduziert das Verkehrsaufkommen vor Schulen.

Am Aktionstag war die Polizei in Fröndenberg präsent. Es wurden Geschwindigkeitskontrollen und Schulwegtrainings durchgeführt. An der Overbergschule hatten Kinder des 3. Jahrgangs beispielsweise selbstgemalte Bilder an die durch die Polizisten angehaltenen Pkw-Fahrerinnen und Fahrer übergeben. Sie haben ihnen mit einem Dankesbild einfach mal gesagt "Schön, dass Sie wegen uns langsam fahren".

Die Polizei appelliert und bittet:

"Die Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr geht uns alle an. Es braucht Achtsamkeit, Rücksicht und Verantwortung - von jedem Einzelnen, um Unfallrisiken zu minimieren. Verkehrssicherheit kann so einfach sein."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell