POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bönen (ots) - In dem Zeitraum von Donnerstag (29.05.2025), 23.45 Uhr bis Freitag (30.05.2025), 06.10 Uhr kam es zu zwei Pkw-Diebstählen in Bönen. Unbekannte Täter entwendeten an der Dorfstraße im oben genannten Zeitrahmen einen grünen BMW 528I mit dem amtlichen Kennzeichen UN-JM87, der auf einem dortigen Grundstück geparkt war. An der Siemensstraße wurde Freitagnacht (30.05.2025) zwischen 01.00 Uhr und 01.10 Uhr ...

mehr