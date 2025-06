Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Bilanz Un(n)a Festa Italiana

Unna (ots)

Sonntagabend (01.06.2025) ist nach 5 Tagen die Un(n)a Festa Italiana 2025 zu Ende gegangen.

Die Kreispolizeibehörde Unna kann eine zufriedenstellende Bilanz der Feierlichkeiten vermelden. Insgesamt sind die 5 Tage aus polizeilicher Sicht friedlich verlaufen.

Und doch gab es einige Einsätze für die Polizistinnen und Polizisten:

Am Sonntag (01.06.2025) kam es zu zwei Gewaltdelikten, ausgehend von einem 21-jährigen Deutschen. Gegen 02.30 Uhr griff der Mann in der Bahnhofstraße in Unna einen 42-jährigen Unnaer an, indem er ihn gegen den Brustkorb trat, woraufhin der 42-Jährige mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufschlug. Der 42-Jährige wurde dabei verletzt. Der 21-Jährige flüchtete zunächst von der Örtlichkeit. Kurze Zeit später - gegen 03.20 Uhr - ereignete sich an der Massener Straße/Rembrandtstraße ein ähnliches Körperverletzungsdelikt. Auch hier griff der 21-Jährige eine Person an, indem er ihr auf den Hinterkopf schlug. Der angegriffene 34-jährige Kamener wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige Tatverdächtige konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden und wurde am Montag (02.06.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Weiterhin wurde im Rahmen der Un(n)a Festa Italiana eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung gefertigt. Zwei Strafanzeigen wurden wegen Diebstahls aufgenommen. Unter anderem hatte eine 39-Jährige Hammerin Bargeld aus einer Kasse entwendet.

Außerdem verhängten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 25 Verwarnungsgelder.

Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden geschrieben, weil die jeweiligen Pkw-Fahrer bei Rotlicht gefahren sind.

Bereits am Donnerstag kam es zu zwei Platzverweisen und einer Ingewahrsamnahme zur Durchsetzung eines Platzverweises. Ein 42-jähriger Unnaer hatte einen Teleskopschlagstock aus seiner Jacke gezogen und mehrmals auf die Theke eines Getränkewagens geschlagen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er dem Gewahrsam zugeführt, der Schlagstock wurde beschlagnahmt.

Der Auftakt der Veranstaltung zog ebenfalls zwei Platzverweise und eine Strafanzeige wegen Beleidigung nach sich. Durch den Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna wurden zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Fahren unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss aufgenommen und 16 Verwarnungsgelder erhoben.

