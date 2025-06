POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Werkstatt

Werne (ots) - Mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag (29.05.2025), 10.00 Uhr auf Freitag (30.05.2025), 15.00 Uhr Zutritt in eine Werkstatt an der Straße "Wesseler Riege" in Werne-Stockum. Angaben über entwendete Gegenstände liegen aktuell noch nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de. ...

mehr