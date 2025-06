Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zigarettenautomat in Kamen aufgesprengt

Kamen (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen (01.06.2025) einen Zigarettenautomaten in der Bergstraße in Kamen aufgesprengt.

Gegen 04:40 Uhr meldete ein Zeuge einen zerstörten, noch qualmenden, Zigarettenautomaten.

Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der Täter.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Zigaretten und Bargeld entwendet.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR.

Zeugen, die etwas zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02303- 921 3220, alternativ 02303- 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell