Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bergkamen (ots)

Am Samstag (31.05.2025) kam es in Bergkamen zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten.

Gegen 13.30 Uhr war eine 54-jährige Lünenerin mit ihrem Pkw auf der Lünener Straße unterwegs. Ein 75-jähriger Kamener fuhr mit seinem Auto hinter ihr.

In Höhe der Straße Velmede fuhr die Lünenerin zunächst ein wenig nach rechts, nach ihren Angaben um einen größeren Radius zum Abbiegen nach links in die Straße Velmede zu haben. Der Kamener fuhr in diesem Moment an dem Fahrzeug der 54-Jährigen vorbei, da er davon ausging, dass sie auf dem Standstreifen halten wollte. Als die Lünenerin dann nach links ausscherte, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall schwerverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme waren Verkehrsmaßnahmen erforderlich.

Hinweise zum Unfall bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell