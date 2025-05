Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Unna (ots)

Am Samstag (31.05.2025) kam es gegen 03:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Mönningshoff Feld in Unna.

Eine 23-jährige Dortmunderin befuhr die Straße Mönningshoff Feld mit ihrem Pkw in Richtung Kamen Karree. Im Verlauf ihrer Fahrt kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß zunächst gegen den dort befindlichen Bordstein. Anschließend verlor die Dortmunderin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte zunächst mit einem Zaun und zuletzt frontal mit einem Firmenschild.

Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Beifahrer, welcher in Holzwickede wohnt, wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Ein 19-jähriger aus Unna, welcher auf dem Rücksitz saß, wurde lebensgefährlich verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Unfallaufnahmeteam sicherte die Unfallspuren. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 50000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell