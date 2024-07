Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Raubtaten in Wohnungen: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hamm-Mitte (ots)

Der am Donnerstag, 4. Juli, festgenommene Tatverdächtige ist am Folgetag auf Antrag der Staatanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft anordnete.

Der bislang strafrechtlich erheblich in Erscheinung getretene 35-Jährige kam in eine JVA. Derzeit prüft die Kriminalpolizei Hamm, ob der Mann für weitere Delikte, insbesondere für einen Raub in einer Wohnung am Nordenwall am 24. Juni, verantwortlich ist.(hei)

Unsere Ursprungsmeldung vom 05.07.2024, 13.08 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5817079

Unsere Pressemeldung vom 25.06.2024, 01.30 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5808697

