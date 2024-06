Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raubüberfall auf Terrasse - Seniorin leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 24. Juni, um 16.55 Uhr wurde eine Frau auf ihrer Terrasse am Nordenwall von einem Unbekannten überfallen. Die 89-Jährige saß auf ihrer Terrasse, als plötzlich ein Mann vor ihr stand. Als die Frau um Hilfe rief, weil sie sich fürchtete, hielt ihr der Eindringling den Mund zu. Er folgte ihr in die Wohnung, in welche sich die Seniorin flüchtete. Hier stieß sie der Täter zu Boden und drang weiter in die Wohnung ein. Während die 89-jährige Dame die Polizei rief, flüchtete der Räuber mit einem erbeuteten Portemonnaie und Bargeld aus der Wohnung. Die Seniorin erlitt bei dem Überfall eine Kratzwunde. Die kurz darauf eingetroffene Polizei fahndete sofort umfangreich nach dem Mann konnte ihn jedoch nicht mehr aufgreifen. Die Überfallene beschrieb den Täter wie folgt: 25-30 Jahre, etwa 175 cm groß, sprach akzentfreies Deutsch, hatte dunkle Haare, und trug einen Oberlippenbart. Der Mann war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift bekleidet. Die Polizei Hamm sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Telefon 02381 916/0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de (hp).

