Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schneller Festnahmeerfolg nach Raub innerhalb der BtM-Szene

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem am Freitag, 21. Juni, gemeinschaftlich begangenen Raub innerhalb der Betäubungsmittelszene konnten die beiden dringend Tatverdächtigen noch am gleichen Tag festgenommen werden.

Ein 35-jähriger Mann aus Ahlen traf gemeinsam mit einem Bekannten nachts um 3.45 Uhr am Szenetreffpunkt in der Nordringparkanlage auf zwei Männer. Unter Vorhalt eines Küchenmessers forderten sie Geld von dem 35-Jährigen und schlugen anschließend mit dem Griffstück auf seinen Hinterkopf. Dann entrissen sie ihm eine Schultertasche, in der sich eine Geldbörse mit Bargeld, ein Reisepass und ein Smartphone befanden. Anschließend flüchteten beide Männer zu Fuß mit ihrer Beute. Das Raubopfer verletzte sich bei dem Angriff leicht.

Umgehend eingeleitete Ermittlungen führten die Polizei zu zwei Bewohnern in der ZUE am Alten Uentroper Weg. Hier konnten noch am Freitag zwei dringend Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden: ein 40-jähriger und ein 22-jähriger Mann. Beide kamen ins Polizeigewahrsam, wo sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt wurden. Dieser erließ für beide Untersuchungshaft. Anschließend wurden die Männer in Justizvollzugsanstalten gebracht.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell