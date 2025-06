Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - unbekannter Junge mit Fahrrad nach Zusammenstoß mit Pkw gesucht

Bergkamen (ots)

Am Montag (02.06.2025) kam es gegen 17:00 Uhr an der Einmündung der Bambergstraße, Ecke Schöllerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Jungen auf einem Fahrrad.

Ein 51-jähriger Bergkamener befuhr die Schöllerstraße mit seinem Pkw in Richtung Bambergstraße. An der Einmündung zur Bambergstraße soll es dann zu dem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, bislang unbekannten Jungen auf einem Fahrrad gegeben haben. Dieser soll die Bambergstraße auf dem Gehweg in Richtung Landwehrstraße in falscher Fahrtrichtung befahren haben.

Als der 51-Jährige beabsichtigte die Polizei zu rufen, entfernte sich der unbekannte Junge mit dem Fahrrad.

Es ist unklar, ob der Junge bei dem Zusammenstoß verletzt wurde. Ein Sachschaden entstand nicht.

Der unbekannte Junge wird wie folgt beschrieben:

- ca. 7 bis 8 Jahre alt - dunkle Haare - schwarze Adidas Jacke mit weißen Streifen - schwarz-rote Radlerhose

Zeugen die Angaben zu dem Vorfall machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail zu melden: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell