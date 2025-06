Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verursachung von drei Verkehrsunfällen aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigung 07.06.2025, 18:55 Uhr - 19:10 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagabend verursachte ein 55-jähriger Mann aus Speyer drei Verkehrsunfälle. Gegen 19:00 Uhr fuhr er mit seinem PKW in der Geibstraße über eine Verkehrsinsel und verursachte Sachschaden. Das von Zeugen beschriebene Fahrzeug verursachte rund 15 Minuten später einen weiteren Verkehrsunfall: Im Bereich der Bundesstraße 39, Anschlussstelle Süd missachtete der Fahrzeugführer das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. In der Folge kollidierte er mit einem PKW der Gegenrichtung, der gerade an der Anschlussstelle auf die B9 auffahren wollte. Die 23-jährige Unfallgegnerin klagte nach der Kollision über Schmerzen, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Ihr PKW wurde am Fahrzeugheck stark beschädigt. Der 55-jährige Unfallverursacher versuchte nach der Kollision zu wenden und stadteinwärts zu fahren. Hierbei streifte er einen vorbeifahrenden Bus und verursachte auch an diesem einen Schaden. Insassen des Busses wurden nicht verletzt. Auslöser der Verkehrsunfälle dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand eine medizinische Notlage des 55-Jährigen gewesen sein. Er wurde durch die Kollisionen nicht verletzt, dennoch durch den Rettungsdienst unmittelbar einem Arzt vorgestellt. Sein PKW, ein weißer SUV, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die entstandene Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf rund 11000 Euro belaufen.

