POL-EN: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am 21.06.2025, gegen 13:05 Uhr, befährt ein 64-jähriger Hattinger mit seinem Kraftrad der Marke Suzuki die Straße "In der Aar" in Richtung Hattingen. Als ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegenkommt, verbremst sich der Hattinger mutmaßlich und stürzt daraufhin. Er wird leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250EUR.

