Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen

Ennepetal (ots)

Am 21.06.2025, gegen 13:40 Uhr, befährt ein 44-jähriger Mann aus Kierspe mit seinem VW die B483 in Fahrtrichtung Schwelm. In Höhe der Einmündung "Bransel", bremst er sein Fahrzeug aufgrund eines vor ihm abbiegenden Pkw ab. Ein nachfahrender 62-jähriger Mann aus Dillenburg übersieht das mit seinem Hyundai und kollidiert mit dem Pkw des Manns aus Kierspe. Bei dem Unfall werden der Mann aus Kierspe, seine 57-jährige Beifahrerin, sowie die Insassen des Hyundai (m,44 Jahre; w,47 Jahre; w, 40 Jahre und m, 43 Jahre) alle leicht verletzt. Sie werden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000EUR.

