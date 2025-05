Polizei Wuppertal

POL-W: RS Durchsuchung mit Spezialeinheiten in Remscheid - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Freitagabend (23.05.2025, gegen 20:00 Uhr) vollstreckte die Polizei in der Langestraße und der Hohenhagener Straße Durchsuchungsbeschlüsse. Vergangene Woche erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass minderjährige Kinder in ein leerstehendes Wohnhaus in der Adam-Stegerwald-Straße eingedrungen seien und dort mehrere Schusswaffen gefunden haben sollen. Den folgenden Befragungen zufolge soll ein 13-Jähriger der Gruppe drei der Waffen in seinen Besitz genommen und an erwachsene Familienangehörige übergeben haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Amtsgericht drei Durchsuchungsbeschlüsse. Da die Gefahr bestand, dass die jeweiligen Wohnungsinhaber Zugriff auf jene Schusswaffen haben, unterstützten Spezialeinheiten der Polizei die Durchsuchungen. Bei dem Einsatz und den Durchsuchungen fanden die Beamten keine Schusswaffen auf.

