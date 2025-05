Polizei Wuppertal

POL-W: W Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (22.05.25, 22:30 Uhr) flüchtete ein zunächst Unbekannter vor der Polizei und verunfallte mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn. Beamte der Wuppertaler Polizei bemerkten in Oberbarmen ein Mietfahrzeug (schwarzer VW), das durch eine verdächtige Fahrweise auffiel. Bei dem Versuch, das Fahrzeug und die Insassen zu kontrollieren, beschleunigte der Fahrer. Nach der Flucht über innerstädtische Straßen wurde die Fahrt über die Autobahn 1 in Richtung Bremen fortgesetzt. Zeitweise ohne Beleuchtung ging die Fahrt in Richtung Dortmund weiter. Dabei brach der Sichtkontakt der Beamten zu dem flüchtenden Fahrzeug immer wieder ab. Im Autobahnkreuz Unna verunfallte das Fahrzeug schließlich. Die Insassen flüchteten zunächst zu Fuß. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnten in der Folge drei Jugendliche (m 16 Jahre, m 16 Jahre, m 17 Jahre) festgenommen werden, die für die Flucht und den Unfall verantwortlich zu sein scheinen. Sie erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nicht zu einer Gefährdung für Unbeteiligte. Am verunfallten VW Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro Das Fluchtfahrzeug und die Mobiltelefone der Verdächtigen wurden sichergestellt. Bei dem Einsatz wurden auch Einsatzkräfte der Polizei Dortmund und Unna eingebunden. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die die Fahrt beobachtet haben oder durch das Fahrverhalten geschädigt wurden, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

