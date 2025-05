Polizei Wuppertal

POL-W: RS Gefährliche Körperverletzung unter Kindern in Remscheid

Wuppertal (ots)

Am 22.05.2025 kam es in der Theatergasse in Remscheid zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kindern (13 und 11). Gegen 14:50 Uhr trafen ein 11-jähriger und ein 13-jähriger Schüler in der Remscheider Innenstadt aufeinander. Laut bisherigen Aussagen schlug im Verlauf der Auseinandersetzung der Ältere dem 11-Jährigen mit der Faust mehrfach gegen den Kopf, woraufhin der Jüngere den 13-Jährigen mit einem Küchenmesser leicht am Oberschenkel verletzte. Anschließend flüchtete der 11-Jährige, konnte aber im Rahmen der Fahndung durch die Einsatzkräfte schnell aufgefunden werden. Nach seiner Anhörung im Beisein der Erziehungsberechtigten wurde der Minderjährige wieder entlassen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen dem Treffen Streitereien vorausgegangen sein. Der leichtverletzte 13-Jährige wurde vor Ort in einem Rettungswagen und anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt.

