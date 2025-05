POL-W: W Verkehrsunfall im Gegenverkehr - Mehrere Verletzte

Wuppertal (ots) - Ein 28-jähriger Mann kam am 17.05.2025, gegen 23:40 Uhr, auf der Nordbahntrasse mit einem Leichtkraftrad zu Fall. Der Mann war in östlicher Richtung unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verlor und vom rechten Weg abkam. Bei dem folgenden Sturz im Kiesbett wurde er so schwer verletzt, dass er durch Rettungskräfte zur stationären ...

