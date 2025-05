Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verletzter Pedelec-Fahrer

Wuppertal (ots)

Gestern (19.05.2025, 14:15 Uhr) kam es in Remscheid zu einem Unfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer Verletzungen erlitt. Der 34-Jährige war mit seinem Zweirad auf der Hackenberger Straße aus Richtung der Ringstraße kommend unterwegs. Als ein 21-Jähriger die Fahrertür seines BMW öffnete, kam es zum Zusammenstoß. In der Folge stürzte der 34-Jährige und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

