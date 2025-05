Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter Fahrradfahrer entreißt eine Handtasche - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim - (blk) Am Samstag, 17.05.2025, gegen 16:10 Uhr stieg eine 74-jährige in der Landsberger Straße aus ihrem Pkw. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Fahrradfahrer direkt an ihr vorbei und entriss ihr die über die Schulter getragene Handtasche. Der Täter flüchtete daraufhin über die sich anschließende Grünanlage in Richtung Sensburger Ring.

Der Unbekannte konnte als ca. 20-jähriger Mann mit dunkler Hose und schwarzem Hoody beschrieben werden. Weiterhin sei er mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs gewesen. Bei der Handtasche handelte es sich um eine braune Umhängetasche.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121-939115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell