POL-HI: Trunkenheitsfahrt endet in JVA

BAD SALZDETFURTH (erb). Am späten Abend des 17. Mai 2025 endete die Trunkenheitsfahrt eines Fahrradfahrers in die Zuführung seiner Person in die JVA Sehnde.

Polizeibeamte wurden gegen 22:15 Uhr auf den amtsbekannten 36-Jährigen aufmerksam, als er mit dem Fahrrad auf der Landesstraße 490 zwischen Bad Salzdetfurth und Östrum unterwegs war. Der Mann aus dem Stadtgebiet Bad Salzdetfurth wies einen deutlichen Geruch von Alkohol in seiner Atemluft auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert jenseits der 2,5 Promille. Er wurde im Anschluss zu einer Bad Salzdetfurther Klinik befördert, wo ihm ein Arzt Blut entnahm.

Die polizeilichen Maßnahmen endeten für den Fahrradfahrer hier allerdings noch nicht, da gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft bestand. Da er den haftbefreienden Betrag nicht entrichten konnte, wurde er der Justizvollzugsanstalt in Sehnde zugeführt. Gegen den Mann wird nunmehr wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt.

