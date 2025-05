POL-HI: Tierquälerei am Wildgatter - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (weh) Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es am 16.05.2025, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 23:20 Uhr, gekommen. Die Täter:innen verschafften sich Zutritt zu dem Haus in der Graf-Zeppelin-Straße, indem sie die Scheibe einer Terrassentür einschlugen, und durchsuchten es. Das Diebesgut sowie die genaue Schadenshöhe müssen noch ermittelt werden. Wer in dem genannten Zeitraum ...

